L'Airino Basket chiude al quarto posto la fase ad orologio: l'analisi della gara contro il Vasto

TERMOLI. Serie C Silver Vasto Bk - Italiangas 65-62 (Parziali: 1°q 14-9; 2°q 31-25(17-16); 3°q 47-36(16-11); Finale 65-62(18-26). Arbitri: Laveneziana e Palazzo.

Vasto: Paggi 4, Pace 9, Flocco, De Guglielmo ne, Di Pierro 18, Marino, Di Tizio 20, Di Rosso, Ierbs 2, Peluso ne, De Lella ne.,Oluic 12 ,Coach: Gesmundo, Maggipinto

Italiangas: Marinaro 17, Madera ne, Oriente 2 De Gregorio 8, Di Lembo M. 11, Celenza ne, Kelmelis 4, Benaduce ne, Suriano 6, Tedeschi ne, Ahmed 14, Colasurdo. Coach: Del Vecchio, Di Lembo G.

Note: totale falli Italiangas 20, totale falli Vasto 16 (di cui antisportivo Oluic).

Questa partita ha vissuto il suo momento migliore a quattro minuti dalla fine dell'utimo quarto, di una partita che vinta o persa non aggiungeva nulla alla quarta posizione acquisita matematicamente in anticipo dalla squadra termolese.

Al 4° minuto dell'ultimo quarto sul 52-48 per Vasto, quattro triple in rapida successione (3 Marinaro e 1 Di Lembo) portano avanti il Termoli che aveva sempre inseguito gli abruzzesi (52-60). Fase interlocutoria per un paio di minuti e poi arrivano anche le triple dei vastesi (Dipierro, Oluic e Di Tizio) che ribaltano la situazione (63-62 con 75 secondi da giocare).

Ai liberi 1 su 2 per Dipierro e Oluic che fissano il finale sul 65-62 e consegnano a coach Gesmundo una brillantissima 2^ posizione valida per la griglia play off e consolidano la brillantissima quarta posizione alla squadra termolese che se consideriamo l'inizio di stagione davvero inguardabile, è come se fosse un primo posto. Ed ora, sotto con gli spareggi promozione (Play off) che avranno il seguente svolgimento: si Inizia con i quarti al meglio delle tre partite il 15, 19 e 22 Aprile:

Magic Chieti ( 1° clas..) vs Torre Spes ( 8° class.)

Italiangas Airino Termoli ( 4° clas.) vs Nuovo Basket Aquilano (5°clas.)

BCC Vasto ( 2° clas.) vs Nuovo Pineto Bk.( 7°clas.)

Pall. Silvi ( 3°clas.) vs Tasp Teramoo ( 6°clas.)

le semifinali si giocheranno sempre al meglio di tre partite il 29 Aprile, 3 e 6 Maggio 2018

la finale al meglio di cinque partite si giocheranno l'11, 13, 15, 18, 20 Maggio 2018

Questi sono i risultati dell'ultima giornata della fase a orologio:

Nova Basket Campli - Pescara Basket 66 - 72

Olimpia Mosciano - Basketball Teramo 74 - 71

Teramo a Spicchi - Nuovo Pineto Basket 76 - 81 dts

Nuovo Basket Aquilano - Torre Spes 74 - 62

Vasto Basket - Airino Termoli 65 -62

Magic Basket Chieti - Pallacanestro Silvi 87 - 75