Basket in carrozzina, la Fly Sport esce sconfitta dal campo del Lecce

TERMOLI. Con una formazione fortemente rimaneggiata per influenzati e squalificati, solo 6 giocatori a referto, la Fly Sport Inail Molise esce sconfitta dal campo della vice capolista del girone C. Con il punteggio di 67-37 il Lecce continua la sua rincorsa alla capolista Rieti in una lotta che le vedrà contrapposte fino all’ultima giornata.

Tornando in casa Fly possiamo dire che malgrado le assenze i cestisti termolesi sono stati artefici di una buona gara, a tratti, che ha nuovamente, però, messo in luce la scarsa vena realizzativa di capitan Giuseppe Maurizio e compagni.

Nota positiva il rientro in squadra del pivot Ciro Pavarese dopo una lunga assenza per squalifica. L’obiettivo per la Fly è quello di onorare il campionato nelle ultime due partite per poi iniziare subito a programmare la prossima stagione agonistica con rinnovato entusiasmo.