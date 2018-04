TERMOLI. Rispettato il fattore campo nelle prime quattro partite dei play off, le squadre che hanno giocato in casa hanno fatto bottino pieno: il Magic Chieti, Vasto e Airino Termoli agevolmente, con distacchi che vanno da 16 a 31 punti, mentre il Silvi con solo 6 punti di vantaggio.

La squadra termolese ha confermato il suo momento di grazia atletico e tecnico. Ieri sera a trascinare la squadra sono stati il solito concreto De Gregorio con i suoi 19 punti, l'incredibile lituano Kelmelis che ne ha messi a segno 16, alcuni di pregiata fattura, come anche i 16 di Ahmed che ormai non è più una sorpresa, ed infine la sempre più certezza Oriente.

Con la vittoria in questa gara 1, abbiamo messo il primo mattoncino per la semifinale perché eventualmente e malauguratamente si perde gara 2, l'eventuale terza e ultima partita, si gioca in casa.

Il basket Aquilano non va sottovalutato con Di Carmine che ha segnato quasi metà dei punti per la sua squadra.

Se lo scorso anno avessimo avuto questi giocatori di oggi, molto probabilmente la finale con il Silvi non l’avremmo persa, ma questo oggi vale poco...quel che è stato, è stato.

Serie C Silver Gara 1 playoff quarti di finale. Italiangas - Nuovo Bk Aquilano: 81-65

Parziali: 25-18, 43-38, 62-53, 81-65

Italiangas: Marinaro 11, Madera, Oriente 8, De Gregorio 19, Di Lembo M. 7, Celenza, Kelmelis 16, Benaduce ne, Suriano 2, Tedeschi ne, Ahmed 16, Colasurdo 2.Coach: Del Vecchio, Di Lembo

L'Aquila: D'Ippllito, Nardecchia, Foresta, Fatigati 6, Jallow 4, Antonini 9, Di Biase 5, Di Carmine 24, Andersson 10, Ciuffini 7. Coach: Stamattina, Tedeschini

Note: totale falli Italiangas 22 (di cui tecnico a Marinaro), uscito per falli Suriano. totale falli L'Aquila 15.

RISULTATI GARA 1 DEI PLAY OFF :

Magic Basket Chieti - Torre Spes 81 - 55

Vasto Basket - Nuovo Pineto Basket 84 - 53

Pall. Silvi - Teramo a Spicchi 78 - 72

Airino Termoli -Nuovo Basket Aquilano 81 - 65