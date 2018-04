Tutto pronto per gara 2, stasera l'Airino in campo a L'Aquila

TERMOLI. Oggi alle 19.30 al Palangeli de L’ Aquila va in scena gara 2 dei quarti di finale dei play off: l'Italiangas, vinta la prima partita, questa sera con una vittoria passerebbe alla semifinale che molto probabilmente avrà come avversario il Magic Chieti, mentre invece se dovesse andar male si dovrà ricorrere a gara 3 domenica prossima a Termoli.

Stasera non sarà facile: domenica scorsa il Nuovo Basket Aquilano fino a quando è stato in partita, ha venduto cara la pelle e stasera sarà caricato a mille davanti ai loro tifosi che già erano arrivati in tanti anche a Termoli. La squadra aquilana sa che questa sera potrebbe essere l'ultima chance per sperare ad un eventuale passaggio alle semifinali.

Di contro la nostra squadra gode di ottima salute, ha un giocatore che è un 'autentica sorpresa , Arminas Kelmelis, lituano classe 1994, 1 metro e 94 di potenza e tecnica da far paura. Quando Mike Del Vecchio ci disse, appena lo vide all'opera, che era un gran bel giocatore, non ci credemmo subito, ma è bastato guardarlo in campo nella sua prima uscita per capire che il Coach aveva visto lungo. Anche il gallese Ahmed si è integrato alla perfezione e loro due insieme finiscono sempre in doppia cifra.

Ma sia chiaro, le colonne portanti dell'Airino non sono solo loro due: ci sono le conferme De Gregorio, Suriano, Massimo Di Lembo, il giovane e bravissimo Oriente, il veterano Colasurdo, un ritrovato Marinaro e sta crescendo anche una nidiata di giovanissimi in gamba come Tedeschi Angelo, Juventus Benaduce e Madera.

Insomma quello che in estate ci faceva credere ad un giocattolo rotto, ora ci fa sperare in un collante giusto per rimettere tutto in riga e quindi si può ancora sognare.