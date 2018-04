CAMPOBASSO. Passerella d’onore questa mattina per le formazione dei Giovani e Tenaci Roma e del Padova Millennium Le Iene che hanno preso parte ad un incontro dimostrativo-formativo con alcune scolaresche del capoluogo di regione. Un momento di confronto e di dibattito che ha permesso alle giovani generazioni campobassane di conoscere meglio e da vicino il mondo paralimpico giovanile della palla a spicchi. Subito dopo l’incontro con gli alunni i cestisti della Roma e del Padova hanno dato vita ad una seduta di allenamento per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista delle semifinali che si giocheranno nel pomeriggio al PalaUnimol. Tornando alla Final Four scudetto il programma ufficiale prevede:

ore 15:30 Semifinale Palaunimol I Bradipi Circolo Dozza Bologna vs Giovani e Tenaci Roma

ore 17:30 Semifinale Palaunimol UnipolSai Briantea 84 Cantù vs Padova Millennium Le Iene

Il programma ufficiale di domani 22 aprile, invece, prevede:

ore 9.30 Finale 3°- 4° posto

ore 11.30 Finale 1° - 2° posto

A seguire premiazione e buffet

ore 15.00 incontro serie B nazionale Fly Sport Inail Molise vs Don Orione Roma