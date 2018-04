Basket, al via le semifinali: domenica l'Airino in casa del temuto Magic Chieti

TERMOLI. Domenica a Chieti alle 18.30 iniziano, al meglio di tre partite, le semifinali per l'Italiangas Airino Basket Termoli: l'avversario è quanto di più forte potesse capitare, il Magic Chieti, che già nella regular season alla prima giornata ci fece male in casa, ma allora erano altri tempi.

Ce la possiamo giocare come obiettivo minimo, arrivare a gara 3 e poi dentro o fuori; ad oggi con la condizione in cui versa la squadra può anche succedere che possa arrivare il risultato che tutti auspichiamo.

Per fare questo la squadra non deve sentirsi sola: se questo sappiamo che non accadrà al PalaSabetta in gara 2, è bene che non avvenga nemmeno domenica 29 ed eventualmente in gara 3 a Chieti.

Questo è l'appello che la squadra, il coach e la dirigenza fanno alla tifoseria: "TUTTI A CHIETI DOMENICA!!!" Questo si chiede, non lasciare soli in questo importante appuntamento i ragazzi, facciamoli sentire come al PalaSabetta, anzi per fare le cose al meglio e far vedere che siamo una tifoseria di serie A, arriviamo almeno una mezz'ora prima al Palazzetto per dare fin da subito la carica a Di Lembo, De Gregorio, Colasurdo, Suriano, Oriente, Kelmelis, Ahmed, Marinaro, Tedeschi, Celenza, Benaduce, Madera.

Tutti a Chieti per i ragazzi dell'Airino: “non camminerete mai da soli.”