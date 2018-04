Quasi un esodo... per Chieti e Basket incontro fa i pronostici tra l'Airino e i teatini

TERMOLI. Sembra che anche il nostro appello di venerdì a non lasciare camminare da soli nell'avventura delle semifinali di serie C Silver la squadra termolese dell’Airino basket Termoli abbia sortito il suo effetto, oggi pomeriggio al Pala Dayco di Chieti i ragazzi di coach Del Vecchio non saranno da soli, nonostante saranno di meno di una tifoseria teatina che affollerà il palazzetto.

E’ certo che i nostri si faranno sentire dai giocatori in campo, palla a due alle ore 18.30 contro la testa di serie numero 1 del campionato ma noi non dimentichiamoci che siamo i vice campioni e a tal proposito sul prestigioso e seguitissimo portale di "Basket Incontro" si sono divertiti a fare il pronostico di gara 1 delle semifinali ed ecco il parere dell'esperto delle cose di serie C Siver:

MAGIC CHIETI vs AIRINO TERMOLI: la testa di serie n.1 contro i vice campioni. La batteria esterni di coach Castorina (occhio a Italiano e Mennilli), la leadership di Pelliccione e la solidità del duo Paulaskas-Povilaitis; il periodo d'oro dei molisani, l'esperienza di Di Lembo, la carica di Marinaro, i punti nelle mani di Kelmelis e i centimetri di Ahmes. Questi gli spunti più interessanti di gara 1, con il fattore PalaDayco da non sottovalutare. Partono favoriti i ragazzi di coach Castorina, vero e proprio rullo compressore la sua Magic. PRONOSTICO 1

VASTO BASKET vs PALLACANESTRO SILVI: arriva in fiducia la squadra di coach Gesmundo a gara 1 di semifinale: dopo aver liquidato la pratica Pineto in trasferta, i biancorossi tornano sul parquet amico vogliosi di portare a casa il primo punto della serie. Di contro Sulpizi e compagni hanno spazzato via Tasp Teramo in gara 3 al PalaPiomba ed ora cercheranno lo scherzetto al PalaBCC. 2 coppie da visionare con la lente d'ingrandimento: DiPierro-Oluic da una parte, Pappacena-Adonide dall'altra. Il fattore campo anche qui potrebbe risultare decisivo, con una sfida molto equilibrata. Equilibrio? Si, ma la fiche la puntiamo sui padroni di casa.

PRONOSTICO 1