L'Airino combatte a Chieti pure a luci spente... ma cala nel finale e perde

TERMOLI. L’Airino Termoli battuta in gara 1 delle semifinali.

Il quintetto guidato dal tandem Mike Del Vecchio-Pino Di Lembo paga alla sirena ben 18 punti al Magic Chieti, ma l’andamento è stato assai altalenante, anche se non ha mai visto davanti gli adriatici molisani.

Il grosso del divario è maturato solo nel finale quando la squadra termolese ha ceduto sul piano fisico. Ed è stato un peccato, all’inizio dell'ultimo quarto, addirittura, l'Airino era arrivato a meno 5, sul 58-53. Evidentemente lo sforzo per rientrare in partita è stato pagato a caro prezzo, con un calo vistoso.

Calo di tensione inevitabile anche a causa di quella sosta non prevista all'inizio dell'ultimo quarto per un problema alle luci del Pala Dyaco, che probabilmente ha raffreddato il ritmo della gara. Ma era noto che contro il Chieti sarebbe stata dura, la squadra di Castorina è forte e ha dominato regular season e la fase a orologio, però almeno per tre quarti hanno sofferto l’Airino e non poco.

Ora gara due al PalaSabetta, infrasettimanale, giovedì prossimo. L’obbiettivo è andare a gara 3, quindi vincere gara 2 e giocarsi tutto domenica prossima a Chieti.

La squadra oggi ha commesso sotto canestro troppi errori, Kelmelis oggi è stato sottotono e si è sentito, mentre Ahmed i suoi punti 19 li ha fatti, seguito da un sempre concreto De Gregorio con 17 a referto e Suriano con 14, ma nel complesso a parte il finale di gara, tutti sufficienti.

Ora però bisogna fare di più e bene giovedì prossimo 3 maggio, per continuare a coltivare una speranza.

Serie C Silver Abruzzo Molise

Semifinale Gara 1

Magic Ch - Italiangas 88-70 (Parziali: 19-15, 39-30, 63-57, 88-70)

Arbitri: Di Luzio e Lanciotti

Chieti: Alba, Di Falco 6, Mennilli 8, Italiano 29, Povilaitis 21, Fusella, Gallo, Pelliccione 10, Masciulli 4, Razzi 2, Paulauskas 6, Torlontano. Coach: Castorina, Pizzirani

Italiangas: Marinaro 8, Madera ne, Oriente, De Gregorio 17, Di Lembo M. 10, Celenza ne, Kelmelis, Benaduce, Suriano 14, Tedeschi ne, Ahmed 19, Colasurdo 2. Coach: Del Vecchio, Di Lembo G.

Note: totale falli Italiangas 15 (di cui antisportivo Ahmed e Colasurdo) totale falli Chieti 21