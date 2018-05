Giovedì tutti al PalaSabetta, L'Airino ha bisogno dei suoi tifosi!

TERMOLI. Giovedì sera, il PalaSabetta deve essere a tutti i costi il sesto uomo in campo, il tifo deve essere pari se non superiore a quello che c'era la sera di gara 5, la finalissima dei play off, dello scorso anno contro il Silvi.

Giovedì l'obiettivo è tornare a giocare a Chieti la gara 3 poi lì sarà quel che sarà, ma bisogna comandare il gioco e il pubblico deve fare la sua parte. Domenica scorsa a Chieti ci sono stati 18 punti di distacco nel risultato finale anche se ad un certo punto del quarto tempo eravamo a meno 5 punti, ma poi alcune situazioni hanno fatto scappare in avanti i teatini.

Senza dubbio la squadra abruzzese è forte, non a caso ha stravinto la regular season e la fase a orologio, nulla però può impedire ai nostri ragazzi di conquistare gara 3.

Il Chieti lo sa che non sarà facile in riva all'Adriatico, ma avrà dalla sua il fatto che a scoprirsi dovrà essere il Termoli. Cori, applausi e tifo dall'inizio alla fine, i teatini dovranno rendersi conto che Termoli non ha nessuna intenzione di salutare la stagione domani sera, ma vuole andare avanti ben oltre un'eventuale gara 3 a Chieti per cercare di riprendersi quello tolto lo scorso anno beffardamente.

Quindi l'Italiangas ha bisogno anche di tutti i tifosi termolesi.