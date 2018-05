L'Airino ha un cuore grande così, Chieti battuta e ora si tenta l'impresa

TERMOLI. I cestisti dell’Airino Basket Termoli hanno un cuore grande così e, sostenuti da un pubblico magnifico, riescono a vincere gara due della semifinale play-off della serie C Silver abruzzese-molisana e accedere così alla gara di spareggio che si disputerà domenica prossima 6 maggio a Chieti.

Per tre quarti sulle 4 frazioni il quintetto guidato dal tandem coach Mike Del Vecchio-Pino Di Lembo ha controllato la partita sul parquet del PalaSabetta, soffrendo solo il ritorno dei teatini nel secondo quarto, quando hanno sfiorato di chiudere in vantaggio.

Il primo quarto si chiude 23-13, coi termolesi subito in partita. Nel secondo, invece, tanti errori di precisione al tiro, specie sotto canestro, hanno permesso al Magic Chieti di ridimensionare lo svantaggio, fino a passare sopra di due, ma ci ha pensato a fil di sirena il lettone Kelmelis con una bomba da 3 a rimettere le cose a posto e l’Airino avanti, anche se solo per un punto.

Il terzo quarto è tutto targato Airino, che chiude al 45’ con il parziale di 53-41, per poi controllare, gestendo minuti e tabellone, fino al 70-59 finale.

Ora tutti a Chieti per cercare la vittoria corsara e l’approdo in finale. Momenti palpitanti, che abbiamo seguito in diretta Facebook grazie a Michele Trombetta per ciascuno dei minuti finali delle 4 frazioni di gioco.