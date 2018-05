L'Airino vince e approda a gara 3: l'analisi del match contro il Magic Chieti

TERMOLI. Sognavamo gara 3 e siamo stati accontentati: dopo tre gare, due in regular season e una in gara 1 dei play off domenica scorsa, siamo riusciti a vincere una partita contro il forte Magic Chieti, probabilmente la più importante per noi. Ora si torna a Chieti, ma non è ancora detta l'ultima parola: queste gare si giocano sul filo del rasoio, il fattore campo conta, ma può anche non essere determinante, quindi difficile lo sarà senz'altro domenica al Pala Dyaco, ma non impossibile.

Ieri sera in gara due, solo nel secondo quarto siamo stati in balia del Chieti quando ci hanno risucchiato i dieci punti di vantaggio e per un po' ci avevano superato di soli 2 punti, poi però ci siamo ripresi nel finale di quarto e abbiamo chiuso il tempo avanti seppur di un punto (31 -30). Da lì in poi siamo andati avanti in crescendo e per il Magic Chieti di magico non c'è stato più nulla. L'Italiangas ha messo in campo il cuore e una grinta pazzesca e per i teatini è stata notte fonda.

Il pubblico è stato il sesto giocatore in campo incitando dall'inizio alla fine la squadra termolese. Buona anche la rappresentanza dei tifosi del Chieti che ben presto però si sono accorti che non era serata.

Domenica sarebbe bello vedere un esodo termolese a Chieti per continuare ad urlare: “You'll never walk alone.”

Questi i risultati di gara 2 delle semifinali :



Airino Termoli - Magic Basket Chieti 70 - 59





Pall. Silvi - Vasto Basket 79 - 59







Per il Termoli sarebbe il massimo riuscire ad andare in finale e avere di fronte ancora il Silvi, ma per il momento non ci vogliamo pensare.

Serie C Silver Abruzzo- Molise Semifinale Gara 2

Italiangas - Magic Ch 70-59 Parziali: (23-13, 31-30, 53-41, 70-59 ) Arbitri: Giambuzzi Pisetta

Italiangas: Marinaro 8, Madera ne, Oriente 7, De Gregorio 10, Di Lembo M. 5, Celenza, Kelmelis 8, Benaduce ne, Suriano 13, Tedeschi ne, Ahmed 17, Colasurdo 2. Coach: Del Vecchio, Di Lembo G.

Chieti: Alba, Di Falco 5, Mennilli 3, Italiano 9, Povilaitis 17, Fusella ne Gallo ne, Pelliccione 10, Masciulli, Razzi ne, Paulauskas 15, Torlontano ne. Coach: Castorina, Pizzirani

Note: totale falli Italiangas 18 (di cui 5 falli Colasurdo) totale falli Chieti 14 (di cui 5 falli Mennilli, tecnico a Povilaitis e coach Castorina).