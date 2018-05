TERMOLI. Oggi, domenica 6 maggio alle 18.30, ci si va a giocare l'accesso alla finale dei play-off.

Noi ci crediamo nel miracolo: la squadra dell'Airino giovedì era la stessa che aveva perso quattro giorni prima a Chieti pur non sfigurando e a Termoli in gara 2 è arrivato lo stesso fortissimo Magic Chieti, eppure ce l'abbiamo fatta a battere finalmente la squadra abruzzese dopo tre sconfitte in questa stagione. La squadra è gasata, la prestazione in gara 2 è stata a dir poco superlativa, il Magic nulla ha potuto contro un Termoli così determinato e caparbio con i ragazzi di Del Vecchio che hanno dato il massimo e il meglio di loro e proprio per questo non saranno certo lasciati soli in questa ricerca del miracolo.

Si preannuncia una sorta di esodo a Chieti e a tal proposito la dirigenza ci ha mandato questo comunicato per diramarlo ai nostri lettori che vorrebbero seguire la squadra a Chieti: "Per tutti coloro che avessero intenzione di seguire la squadra a Chieti per Gara 3 di Semifinale, Domenica 6 Maggio ore 18.30, ma che per vari motivi sono sprovvisti di mezzo proprio, la società invita a recarsi a Piazza Del Papa, avanti al PalaAirino, alle ore 15.30 per organizzarsi e viaggiare con chi ha posti in macchina". Airino Uber Alles!!!