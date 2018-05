Il sogno dell'Airino infranto a Chieti, il Magic vince lo spareggio

TERMOLI. Cala il sipario sulla partecipazione ai play-off dell’Airino basket Termoli. Il treno per la categoria superiore si ferma in semifinale, a Chieti.

Il sogno è morto al tramonto, la speranza di poter andare in finale si è infranta in gara 3 a Chieti, sapevamo che era difficile ma la speranza dopo giovedì era cresciuta perché comunque avevamo visto una squadra in salute. Peccato, se non ci fosse stata quella parentesi negativa di agosto, oggi forse al posto del Chieti ci potevamo essere noi.

Gli errori fatti all'inizio e non parliamo dei risultati nelle prime giornate, quelli sono figli della programmazione sbagliata e dei seri rischi corsi di smembramento del bel giocattolo che era stato costruito, i punti che ci sono mancati nella regular season sono proprio quelli che non sono arrivati in quel periodo di limbo.

La squadra dopo aver acquisito la preparazione giusta e l'affiatamento ha cominciato a tenere un passo da promozione, ma purtroppo non è bastato ad ottenere soddisfazione; secondo noi, quest'anno la squadra era più forte di quella dello scorso anno, ha trovato due stranieri da doppia cifra (Ahmed e Kelmelis), ha ripreso un giovane Oriente che ha dato peso specifico, un De Gregorio che si è confermato, Marinaro che ha sconfitto i malanni che lo hanno afflitto lo scorso anno e parte di questo, Suriano ha avuto momenti esaltanti e altri un po' meno, ha ritrovato Massimo Di Lembo seppur a metà stagione, l'esperienza di Colasurdo.

Insomma Del Vecchio e il suo vice Di Lembo avevano una bella squadra, ma stavolta sono venuti meno non i risultati ma le giuste decisioni prese troppo tardi e giocare fuori casa le sfide decisive dei play-off è sempre più difficile, come dimostra il match di ieri sera, dove l’Airino è stato in partita solo nel primo quarto e all’inizio del secondo, prima che i teatini dilagassero e addirittura a fine terzo quarto avevano scavato un solco di 23 punti di vantaggio coi termolesi.

Serie C Silver Abruzzo-Molise

Semifinale Gara 3

Magic Ch - Italiangas 90-75

Parziali: 20-17, 43-34, 70-47, 90-75 Arbitri: Laveneziana e Palazzo

Chieti: Alba, Di Falco 12, Mennilli 20, Italiano 15, Povilaitis 16, Fusella, Gallo, Pelliccione 11, Masciulli, Razzi ne, Paulauskas 16, Torlontano. Coach: Castorina, Pizzirani

Italiangas: Marinaro 19, Madera ne, Oriente 3, De Gregorio 13, Di Lembo M. 3, Celenza ne, Kelmelis 15, Benaduce ne, Suriano 17, Tedeschi ne, Ahmed 3, Colasurdo 2. Coach: Del Vecchio, Di Lembo G.

Note: totale falli Italiangas 18 (di cui tecnico Ahmed) totale falli Chieti 19 (di cui antisportivo a Povilaitis)