I tifosi dell'Airino ringraziano la squadra e la società

TERMOLI. Il capo tifoso dell'Italiangas Airino Basket Termoli, Massimo Di Tella, a nome dei tantissimi tifosi presenti ieri a Chieti, ha voluto fare un ringraziamento pubblico ai ragazzi per il campionato eccellente disputato quest’anno. Ai ringraziamenti ci uniamo anche noi di Termolionline:

"Volevo ringraziare questo fantastico gruppo e tutta la società: ci avete fatto vivere delle emozioni uniche anche quest'anno. Uscire dal palazzetto di Chieti con tutto il pubblico in piedi ad applaudire sia l'Airino che noi tifosi, è stata una cosa meravigliosa. Grazie ai due coach MIKE e PINO, che con la vostra esperienza ci avete fatto assistere a delle partite bellissime.

Grazie alla squadra tutta, dal più piccolo al più grande che ha lottato per portare in alto il nome della nostra città. Grazie a tutti i dirigenti, poiché senza di loro il basket a Termoli non esisterebbe. Grazie a Manrico che con la sua passione e l'amore per questo sport ogni anno fa avvicinare sempre più persone al basket e lo ha fatto diventare il primo sport cittadino. Grazie al nostro splendido pubblico che nelle partite che contano sa essere il sesto uomo, anche ieri ne eravamo circa 150 a Chieti.

Grazie a tutto lo staff del bar (Germana,Viviana,Tiziana,Simone )che ci ha servito sempre bevande fresche. Grazie al nostro DJ WINX che con la sua musica e la sua voce ci regala emozioni e poi alla fine mi ringrazio da solo, grazie MASSIMO DI TELLA che alla tua età ancora a saltare e far cantare tutto il palazzetto, come fossi un ragazzo di 20 anni e mi scuso se a volte mi scappano parolacce, ma sono fatto così. GRAZIE AIRINO TERMOLI ❤❤❤❤❤"