TERMOLI. Quadrangolare di Basket al palazzetto di Piazza del Papa questa mattina a Termoli tra alcuni Istituti superiori di Termoli: Istituto Alberghiero, Liceo Scientifico, Istituto Boccardi e l’Industriale Majorana. Una bella iniziativa che ha visto anche la presenza scenica di majorettes, il cui unico scopo aveva come slogan: "W LO SPORT".

Quattro squadre che hanno mostrato ottime qualità tecniche e dove gli studenti presenti sul parquet hanno potuto schierare giocatori che militano in varie squadre cittadine; presenti anche due ragazzi che hanno da poco finito i play off con l'Italiangas Airino come Oriente e Tedeschi, ma anche ragazzi della promozione regionale come Parente e Romagnoli.

Un quadrangolare all'insegna del buon basket e dell'amicizia. Il risultato sportivo ha visto prevalere il Liceo Scientifico che in finale ha battuto l'Industriale Majorana in una partita molto combattuta e ben giocata punto a punto quasi fino alla fine.

Abbracci e sorrisi finali per tutti: lo spirito dell’evento è stato rispettato in pieno.