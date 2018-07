Un selfie in via Firenze con l'ala della nazionale di basket Achille Polonara

TERMOLI. Achille Polonara (Ancona, 23 novembre 1991) è un cestista italiano, ala della Dinamo Sassari e della Nazionale Italiana. Vincitore della medaglia d'argento alla FIBA EuroBasket Under-20 2011.

Quando abbiamo visto la foto che ci è arrivata dai locali del bar di Via Firenze, centro nevralgico del movimento cestistico termolese, locale di Manrico Pitardi, a primo acchito abbiamo pensato fosse il primo nuovo acquisto per coach Mike Del Vecchio.

Magari… ma non lo augureremmo per la carriera brillante di Polonara, che è venuto in riva all’Adriatico amicizia, ha giocato assieme a Silvio Marinaro quando esordì nel Teramo e da queste parti ha ancora tanti amici.

Un’occasione per ritrovarsi e per fare gli auguri ad Achille per l’imminente inizio della nuova stagione da parte degli amici e degli sportivi termolesi.