La cestista termolese Alessandra Falbo al raduno nazionale Under 14 femminile

TERMOLI. Si svolgerà da oggi, fino a lunedì 23 luglio, presso il Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma, il Raduno Nazionale Under 14 Femminile.

Tra le convocate del raduno ci sarà anche la nostra atleta, classe 2004, Alessandra Falbo.

Per lei solo l'ennesimo riconoscimento dopo una stagione impegnativa sì, ma altrettanto ricca di soddisfazioni.

Partendo dal "meno importante" ovvero la partecipazione alle finali del Join the Game di Jesolo (il torneo 3vs3 riservato alle categorie under 13 e under 14 Maschili e Femminili), passando per la chiamata nella selezione femminile del Molise con la quale ha disputato il Trofeo delle Regioni 2018 dal 29 marzo al 2 aprile in Brianza facendo registrare nei 3 incontri rispettivamente 33, 33 e 35 punti. Poi ancora con il suo nome inserito nella lista tra le "atlete a disposizione" per il raduno della Nazionale Under 15 Femminile, fino ad arrivare a questo ulteriore traguardo della convocazione per il raduno nazionale Under 14 femminile.

Una ragazza determinata e costante, che nel basket vede divertimento e allo stesso tempo un impegno e un sogno.

A lei l'Airino Basket Termoli porge le più grandi congratulazioni e i migliori auguri per questa ulteriore esperienza di arricchimento sportivo ed umano.

Per le foto si ringrazia Antonio Adip.