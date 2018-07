Raduno molto intenso, Alessandra Falbo: «Non dimenticherò mai questa esperienza»

TERMOLI. Alessandra Falbo reduce dal raduno della nazionale di basket femminile Under 14. La società Airino racconta la sua esperienza. «Abbiamo ascoltato la nostra atleta e queste sono state le sue impressioni: "È stata un'esperienza bellissima! Impegnativa dal punto di vista mentale e fisico, ma che rimarrà sicuramente impressa in me. Stando 24 ore su 24 con le altre ragazze ho avuto la possibilità di conoscerle e di legare in particolare con alcune di loro.

L'organizzazione è stata impeccabile: orari e regole stabilite e assolutamente da rispettare. Non nascondo che gli allenamenti sono stati intensi, un'intensità a cui probabilmente non ero del tutto abituata, ma sicuramente compensata dalla competenza dello staff: le correzioni sono state continue e mirate, ma non sono mancati i complimenti quando ho svolto bene gli esercizi e le situazioni che ci ci sono stati proposti.

Gli allenamenti prevedevano una prima fase di allungamento muscolare, una fase centrale con esercizi mirati e un'ultima parte di scarico.

Ciò che mi rende ancora più felice è che potrebbe esserci la possibilità di prendere parte ad un'ulteriore raduno a Udine e magari una convocazione per il Torneo Bam in Slovenia. Ma anche qualora non dovessero arrivare, lo staff invierà un programma di allenamento ad hoc per ognuna di noi al fine di migliorare le carenze che secondo il loro punto di vista sono emerse.

Sono impegni per cui sono richiesti passione e soprattutto tanto tanto impegno.

Al di là di eventuali convocazioni future, posso sicuramente dire che è una esperienza che difficilmente dimenticherò".

L'Airino Basket Termoli augura ad Alessandra ogni fortuna!