TERMOLI. È in pieno svolgimento la quinta edizione di Basket in bankina, che vale come 3° Memorial Michele Guardascione nella location del porto turistico Marina di San Pietro che sta vedendo una massiccia partecipazione sia per quanto riguarda le categorie di Mini Basket, che per quelle degli adulti.

Stasera ci sarà la serata finale della tre giorni organizzata alla perfezione da Milena Di Fortunato, un evento che ha portato gran fermento al porto termolese, letteralmente invaso non solo dai potenziali cestisti, ma anche di semplici visitatori e appassionati di basket.

Un evento che, come dicevamo, ormai ha raggiunto il primo lustro di vita con un successo sempre più crescente e da 3 anni è diventato anche una manifestazione alla memoria di un gran personaggio come Michele Guardascione che proprio il basket ha consacrato nella nostra città e che per la sua passione di fare sport è stato strappato alla vita terrena. Ben venga lo sport che ha la facoltà di aprire delle porte che altrimenti non si aprirebbero tanto facilmente: esso non conosce barriere.

La finale è prevista dalle 17.

Dodici le squadre in campo, divise nelle categorie Open e Junior, che si affronteranno nelle semifinali e nelle finali per aggiudicarsi la vittoria. Al termine degli incontri si terranno le premiazioni.

La manifestazione, giunta quest'anno alla sua quinta edizione e organizzata dall'ASD 45ers, ha preso il via lunedì 20 agosto, preceduta sabato 18 agosto da una giornata di prevenzione, dedicata a controlli cardiologici gratuiti effettuati ai giocatori che ne hanno fatto richiesta dal dottor Giuseppe D'ascenzo. "Nel ringraziare tutti gli sponsor, i giocatori e quanti hanno collaborato alla realizzazione del torneo, vi ricordo di non mancare questo pomeriggio!", ha affermato Milena Di Fortunato, curatrice dell'iniziativa.