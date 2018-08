TERMOLI. Si è conclusa ieri la tre giorni di Basket in Bankina al porto turistico Marina di San Pietro.

Una kermesse cestistica giunta alla quinta edizione, che ha visto correre sul campo allestito per l'occasione dagli organizzatori - su tutti l'infaticabile Milena Di Fortunato - una miriade di ragazzi e ragazze, dal mini basket alle glorie adulte e in alcuni casi… vecchie, ma sicuramente ancora oggi in grado di fare la loro bella figura, come Dino Del Sole, che comunque ha lasciato il segno con il dna trasmesso a una sua figliola che vede e centra il canestro da qualsiasi posizione, degna figlia di cotanto padre.

Anche il mitico Manrico Pitardi, Vittorio Maj, Alfredo Ballone e i contemporanei Michele Celenza, Silvio Marinaro, Edoardo Ponsanesi non sono stati da meno.

Insomma ci si è molto divertiti, ma si è vista anche dell'ottima pallacanestro in Bankina.

Per il terzo anno di fila il torneo di street basket o da playground balneare era intitolato Memorial Michele Guardascione.

Ad aggiudicarsi il torneo Open i ragazzi della Locanda Alfieri che hanno battuto quelli della Recchi Fish, a completare il podio il bar via Firenze che invece ha regolato le Dune.

Nicolò Dentico è stato giudicato il miglior giovane della manifestazione.

Alla fine della fiera, una festa globale che per tre sere ha convogliato nel porto turistico tanta bella gioventù e altri diversamente giovani, non c'è che dire lo sport a volte riesce a fare miracoli.