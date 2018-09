Lavori di manutenzione al PalaSabetta, slitta il raduno dell'Airino basket

TERMOLI. Ieri sera al PalaSabetta sarebbe dovuta iniziare la preparazione in vista della nuova stagione agonistica dell'Airino Basket così come per le squadre della pallavolo, ma a sorpresa il palazzetto è stato chiuso e interdetto alle attività a causa di lavori urgenti.

Ben vengano i lavori di ristrutturazione, ma forse sono stati sbagliati i tempi dell'intervento perché, negando appunto l'ingresso alle società per la preparazione, esse non sapendo dove andare ad allenarsi perdono tempo prezioso e subiscono un danno non indifferente sul prosieguo della stagione. Non trovandoci poi in una città che abbonda di strutture sportive, davvero non si capisce il motivo per aver scelto i primi giorni di settembre per fare dei lavori e non magari la fine delle attività agonistiche della stagione scorsa quando non si sarebbe procurato un danno logistico a nessuno.

Bisogna quindi vedere dove le varie squadre sportive termolesi andranno a iniziare la loro preparazione: per ora resta un mistero.