​I risultati del Milan in Coppa Italia: una semifinale ancora in bilico​

MILANO. Per il Milan si prospetta un mese ricco di appuntamenti, rispettivamente divisi tra gare di campionato, Europa League e Coppa Italia.

Un tour de force per dare una svolta alla stagione

I rossoneri sono in primis chiamati a ipotecare in casa della formazione bulgara del Ludogorets la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, per poi essere subito impegnati sul campo di san Siro contro la Sampdoria di Giampaolo; infine il Diavolo dovrà disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio di Simone Inzaghi, una sfida che deciderà la prima finalista che scenderà in campo allo stadio Olimpico il prossimo 9 maggio per aggiudicarsi il trofeo nazionale.

La gara di andata contro la Lazio

I risultati del Milan in Coppa Italia sono stati incoraggianti durante tutta la manifestazione disputata fino ad oggi, dal 3-0 rifilato agli ottavi al Verona all’avvincente derby stracittadino, vinto contro l’Inter per 1-0 con gol di Patrick Cutrone al minuto 104 dei tempi supplementari.

Per quanto riguarda invece la semifinale di andata, disputatasi lo scorso 31 di gennaio, questa è stata una gara senza reti e con poche occasioni per il Milan: unica palla gol sui piedi di un giocatore rossonero è stata infatti quella fallita dal turco Hakan Calhanoglu, che su respinta del portiere biancoceleste Strakosha ha mandato la sfera alta sopra la porta.

Da segnalare invece molteplici occasioni per la Lazio, con itentativi di Immobile, Lukau e Milinkovic su cui ha fatto buona guardia Donnarumma. Da segnalare poi la grinta e la bontà delle giocate di Felipe Anderson, che di recente è entrato in polemica con Simone Inzaghi ed è stato estromesso dalla rosa. Per il resto poche emozioni da segnalare, con un deludente Kalinic sempre più oggetto delle contestazioni dei tifosi.

La gara di ritorno, valida per la qualificazione alla Finale di Coppa Italia, si giocherà all’Olimpico di Roma il prossimo 28 febbraio, con un Milan chiamato a confermare le recenti prestazioni positive in campionato. In mezzo ci saranno la gara dei sedicesimi di finale di Europa League e lo scontro con la Sampdoria in casa.

Juve e Atalanta a caccia della finale

L’altra semifinale da decidere resta quella tra Juventus e Atalanta, che nell’andata del 31 gennaio ha visto i bianconeri autori di una buona prestazione allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo.

Mattatore della gara il solito Gonzalo Higuain, che al 3’ infila Berisha dopo aver preso d’infilata la difesa orobica. Sugli scudi anche il portiere Buffon, al suo rientro dopo l’infortunio al polpaccio, che ha parato un rigore concesso dal Var per un fallo di mano in area di Benatia che il bomber Gomez ha calciato alla sua sinistra.

I bianconeri sprecano valanghe di occasioni, e sul finale rischiano di prendere il gol del pareggio sui frequenti tentativi di contropiede dell’Atalanta. Una sfida ricca di emozioni, che sarà seguita da un altrettanto emozionante match di ritorno, fissato per il 28 febbraio all’Allianz Stadium di Torino.