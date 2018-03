Termoli e il calcio nostalgia: chi si riconosce in foto?

TERMOLI. Questa foto ci è stata recapitata da un amico e come appare chiaro, vista anche la natura dell'immagine in bianco e nero, stiamo parlando di alcuni decenni fa, i cui protagonisti sono in calzoncini e maglietta.

Di questo genere di foto spesso ne arrivano in redazione, quando a Termoli tante erano le squadrette di amici che soprattutto il fine settimana, senza nemmeno darsi appuntamento, prendevano l'attrezzatura e svariati pezzi di terreni liberi diventavano senza tanti fronzoli dei campetti di calcio.

Il più usato era sicuramente quello del Parco comunale dove per anni e anni, sia d'estate che in inverno sott'acqua e sotto vento, immancabilmente la domenica mattina lo stesso gruppo di sempre con magari qualche aggiunta occasionale, dalle 7 alle 10, disputava delle partite accanite, tant'è che per il chiasso e per le urla, spesso avevano anche il pubblico sui balconi dei palazzi che guardavano interessati il polmone verde di città.

Ma anche altri campetti erano teatro di queste partitelle tra amici: uno era sulla passeggiata sotto la muraglia del porto, un altro nella zona del cimitero vicino allo stadio, un altro ancora che a quel tempo senza mezzi, consideravamo in trasferta, era sito dove oggi c'è il dismesso hotel Rosa Dei venti, in zona artigianale.

Questa squadra di amici in foto è stata fotografata allo stadio Cannarsa probabilmente per la disputa di qualche torneo cittadino. Vogliamo mostrarvela per cercare di stilare, insieme a voi lettori, la formazione: chi si riconosce o magari ne riconosce qualcuno può postare sotto l'articolo i nomi e così porteremo a conoscenza una delle tante “squadrette” della nostra città, di quando il calcio era sì sport, ma anche passione e fantasia e in mezzo a tanti giocatori occasionali, ogni tanto ne usciva uno sopra la media.