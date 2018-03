Giallorossi di scena a Guglionesi, obiettivo scalare la classifica

TERMOLI. Dopo lo stop imposto dal maltempo domenica scorsa, il Città di Termoli torna oggi in campo per la 23 esima giornata del campionato di Eccellenza molisana quando mancano otto partite (9 col il recupero contro lo Spinete) alla fine.

In programma l’importante match tutto bassomolisano allo stadio di Guglionesi tra il Real Guglionesi e il Città di Termoli.

Il distacco tra le due squadre è ancora rassicurante per i giallorossi se analizziamo che le due squadre non stanno attraversando un momento felice, la squadra del presidente Fulvio addirittura sono due domeniche che per via del maltempo e se poi ci mettiamo anche la sosta per la finale di Coppa Italia è quasi un mese che non fa una partita ufficiale e nelle ultime tre giocate a parte la vittoria contro il CB1919 ha subito due sconfitte.

I giallorossi, invece, dopo la sosta forzata di domenica scorsa deve riscattare la figuraccia col Vulcania.

Quella di oggi potrebbe essere l'occasione giusta, una vittoria per tenersi stretta la zona playoff, per i giallorossi prospettive di agganciare anche il terzo posto ai danni del Venafro, quindi motivi e stimoli oltre alla rivalità sportiva tra le due cittadine ce ne sono, la parola ai protagonisti.