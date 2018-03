La precisazione del presidente Castelluccio circa la mancata scesa in campo del Città di Termoli

TERMOLI. Ieri è andata in scena un'altra poco elegante avventura della tribolata situazione in seno al Città di Termoli: era prevista infatti la gara di campionato in trasferta con il Real Guglionesi e la squadra invece non si è presentata dando così la vittoria a tavolino ai guglionesani per 3 -0.

Ma quanto successo ieri ci ha colti tutti di sorpresa tanto che la mattina avevamo intitolato il pezzo di presentazione della gara come un’occasione di riscatto visto che i giocatori, tanto solerti, qualche settimana fa volevano scioperare in segno di protesta, poi rientrata;

questa volta invece è avvenuto tutto improvvisamente: che non sarebbero andati a giocare a Guglionesi lo abbiamo saputo a tarda mattinata cercando subito conferma negli ambienti della società.

Ora quello che ha portato i giocatori a prendere nuovamente la decisione di non giocare pensiamo sia sempre legato a problemi economici e rimborsi mancati.

Questa mattina abbiamo contattato la società nella persona di Marco Castelluccio, preoccupati del fatto che probabilmente ieri si era posta la parola fine sul discorso calcistico termolese; quanto segue è quello che ci ha risposto il Presidente Castelluccio alle nostre preoccupate domande:

"Io ho provato fino all'ultimo - dice il dirigente giallorosso – a far andare a giocare la squadra a Guglionesi o, alla disperata, rinviare la partita, ma non ci sono riuscito. Una cosa però è certa: la parola fine del calcio a Termoli non verrà decretata mai: già mercoledì 7 i giocatori scenderanno in campo per il recupero contro lo Spinete.

Io come promesso con un bonifico di 1000 euro come seconda rata alla FIGC, venerdì ho dato 1000 euro a testa a due giocatori, poi da oggi e per tutti i giorni della settimana pagherò tutti coloro che avanzano spettanze e con i bonifici che sto aspettando, farò fede agli impegni.

Qualcuno di loro ha accettato questo stato di cose, altri invece no, e alcuni di loro addirittura nonostante avessero preso sabato i soldi, hanno lo stesso deciso di non scendere in campo a Guglionesi perché non li avevano ricevuti tutti insieme.

Il mio pensiero è che loro se ne stanno approfittando perché in società siamo rimasti io e Guglielmi. Come ho già detto, da oggi pagherò gli altri giocatori rimasti ancora “a secco”. Ho individuato chi ha sobillato tutti gli altri e sono due giocatori che ho già provveduto ad allontanare, mentre gli altri lo hanno capito e sono tutti con me.

Io li capisco perché i soldi è giusto che li prendano visto che spettano loro, ma rimane il fatto che hanno sbagliato a non scendere in campo. Io e una delegazione della squadra siamo disposti a incontrarvi così potremo chiarire tanti altri aspetti."

Questa è la versione di Marco Castelluccio e a questo punto sarebbe interessante un incontro anche con una delegazione della squadra per avere entrambe le versioni anche se le elezioni sono finite per una questione di par condicio.

Il presidente del Città di Termoli ci ha anche fornito le foto degli avvenuti pagamenti fatti in questi giorni, come il bonifico alla lega calcio, delle spese varie e anche qualche spettanza ai giocatori.