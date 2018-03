Messi da parte i dissapori con Castelluccio, D'Angelo torna alla vicepresidenza del Città di Termoli

TERMOLI. Ieri sera in un ristorante vastese, c'è stato un incontro chiarificatore tra il presidente del Città di Termoli Castelluccio e l'ex presidente Carmine D'Angelo: chiariti i disaccordi passati, D'Angelo ha riaccettato la vicepresidenza e così lavorerà insieme a Castelluccio per il bene del Termoli.

Il campionato sarà onorato fino alla fine: da oggi silenzio stampa assoluto in casa giallorossa per tutti i tesserati. C'è qualcuno che sta mettendo contro dirigenti e giocatori ma ieri si è stipulato un patto con la squadra ovvero di rimanere tutti uniti per il bene di Termoli e del Termoli calcio e non saranno ammessi più errori.

A breve nuovi soci in entrata. Quindi mercoledì pomeriggio alle ore 15 si giocherà il recupero contro lo Spinete.