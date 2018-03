Giallorossi a segno col Campodipietra, ma Castelluccio si lamenta della condotta arbitrale

TERMOLI. l’Asd Città di Termoli dopo la vittoria contro il Venafro domenica scorsa si conferma anche a Campobasso contro il Campodipietra.

L'1-3 portato a casa dal capoluogo, permette ai giallorossi di confermarsi terza forza del campionato: questo finale pimpante invece di farci gioire, un po' ci fa arrabbiare per via del fatto che noi sapevamo tutti di avere una squadra potenzialmente che non aveva nulla da invidiare ai Vastogirardi che da noi ha pure perso e men che meno dall'Isernia.

A parte la netta e convincente vittoria di ieri della squadra, c'è un problema che ha fatto tuonare il presidente Castelluccio a fine gara, il problema arbitrale. “Anche ieri abbiamo terminato la gara in 10, un nostro giocatore precedentemente ammonito, e posso dire in quella occasione giustamente è stato ammonito una seconda volta per un fallo che non ha commesso, un contatto normale spalla a spalla. Ieri abbiamo vinto perché eravamo nettamente più forti, però sono state prese delle decisioni arbitrali davvero assurde contro di noi, copione che si ripete molto spesso ultimamente. Poi vorrei sapere perché nelle ultime partite vengono ad arbitrare sempre direttori di gara di Isernia, non voglio pensare male perché si fa peccato... però il sospetto comincia ad aleggiare in noi".

La squadra a parte questo comunque pare abbia reagito bene alle ultime vicissitudini, ora si tratta solo di concludere la stagione nel migliore dei modi e poi sarà tempo delle parole.