Stadio Cannarsa occupato il 31 marzo, sbotta il presidente Castelluccio

TERMOLI. Ancora malumori per quanto riguarda il calcio cittadino espresso dalla squadra Città di Termoli: l'oggetto del contendere è la partita casalinga che da calendario si doveva giocare sabato 31 marzo, vigilia di Pasqua al Cannarsa e a quanto pare questo non potrà accadere perché in quella data il Cannarsa sarà occupato da altro evento programmato e di conseguenza il Città di Termoli dovrà trovarsi un altro campo con esborso di denaro che molto probabilmente dovrebbe essere quello di Guglionesi. Inutile dire che questo fatto ha amareggiato il presidente Castelluccio che ci fatto pervenire questo suo sfogo: «La gara di campionato Città di Termoli-Tre pini Matese, si giocherà sabato 31 marzo ore 15.00 in campo neutro a Guglionesi perché il Cannarsa è occupato. Si doveva giocare il 25 ma per le assenze dei calciatori under, impegnati in rappresentativa, la Figc ha rinviato tutte le gare al 31. Il comune per quella data ha concesso l'utilizzo dello stadio al torneo di Pasqua del 30-31-1 aprile dove lo stadio Cannarsa sarà impegnato con 5 gare giornaliere di ragazzi.

La domanda che ci poniamo è: come mai a noi, squadra di Termoli, non ci è permesso di allenarci nemmeno un giorno perché ci dicono che si rovina il terreno, mentre si permette a più di 150 ragazzi di calpestarlo per 3 giorni? Che differenza c'è allora? Il dubbio diventa realtà: questa amministrazione e il sindaco fantasma, insieme ad altri personaggi, vogliono la morte del calcio Termoli? Ci dicano la verità una volta e per sempre. Il comune non si dimentichi che il gas lo paga il Città di Termoli dall' ottobre 2017 e perché esso non si è mai interessato per questo accanimento contro il calcio? Non giocando al Cannarsa subiremo un danno sia noi che i tifosi: mancato incasso e pagamento del campo di Guglionesi per il quale comunque ringraziamo Enzo Basler per la gentile concessione e ospitalità. Il Comune di Termoli invece di tutelare la prima squadra della città, cerca sempre di affondarla e non si sa il perché.Perché tutto questo menefreghismo da parte del sindaco? E l'assessore allo sport? Proveremo con le Iene di Italia Uno, forse a loro daranno una risposta. Comunque per il danno che subiranno i tifosi, la società metterà a disposizione un pullman che partirà dallo stadio Cannarsa alle ore 14.15 del 31 marzo in modo da dare la possibilità agli abbonati e chi non ha mezzi, di seguire e vedere la squadra giocare.

E chi vorrà usufruire del pullman dovrà prenotarsi presso il Liberty Bar in via maratona e chiedere di Manuel. Caro sindaco, sveglia!»