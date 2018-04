Campo neutro sfortunato, Città di Termoli perde nei minuti finali contro il 3 Pini Matese

TERMOLI. Sicuramente una Pasqua di passione per la formazione dell’asd Città di Termoli, prima sfrattata dallo stadio Cannarsa per la concomitanza del Torneo di Pasqua giovanile, e poi battuta in campo neutro.

Si è dunque giocato sabato scorso, 31 marzo, a Guglionesi contro il 3 Pini Matese, una partita che valeva una conferma per un posto nei play-off, e che adesso alla luce di quanto accaduto - sconfitta per 0-2 - perde il terzo posto a discapito del Real Guglionesi, che lo scavalca e con il Venafro che vede sospesa la sua partita e che dovrà quindi recuperare, con la prospettiva di superare in classifica il team giallorosso, che non riesce a uscire dalle sue montagne russe.

Anche se la squadra più vicina è a 6 punti il 3 Pini, il quinto posto ultimo utile per disputare gli spareggi promozione, il Città di Termoli ha ancora quattro gare da disputare, solo che tra queste quattro le ultime due le ha con il Vastogirardi fuori e l'Isernia in casa. Ma veniamo alla partita di sabato scorso, peccato la sconfitta è giunta nei 5 minuti finali ad opera di quel fenomeno di Napoletano autore di una doppietta, a questo punto un pareggio sarebbe stato ben accolto, la sconfitta alla fine brucia parecchio, purtroppo questo andamento altalenante è diventato una costante in questo ultimo periodo, bisognerà stringere i denti nei prossimi e decisici 360 minuti e rotti.