Vastogirardi Termoli, match fondamentale

Vastogirardi - “ Noi ci crediamo ancora fino a quando la matematica non ci condannerà. La vittoria finale del Campionato passa per la sfida con il Termoli da vincere a tutti i costi”. Per Antonio Crudele, direttore sportivo del Vastogirardi calcio, la speranza è l'ultima a morire. È solo questione di calcoli. Per questo quella di domenica 22 aprile, con fischio di inizio alle ore 15, è una gara fondamentale.



Sull’impianto comunale di Roccaravindola (“Mario Castaldi”) c'è attesa per la penultima giornata del Campionato di Eccellenza Molisana, che vedrà la sfida tra il Vastogirardi di mister Grossi e il Città di Termoli.



“Si tratta di una gara difficile, – spiega Antonio Crudele – escludendo dal campo le questioni societarie che stanno riguardando il Termoli negli ultimi mesi. Un match da prendere con le molle. Non ci possiamo permettere nessun tipo di calo di tensione in maniera più assoluta. Dal punto di vista fisico siamo a posto. Sono tutti abili ed arruolabili e la squadra si è allentata molto bene in settimana. Ho visto tutti concentrati ed in piena forma fisica e mentale. Fino a quando la fiammella della speranza è ancora accesa, noi faremo di tutto per farla ardere. La nostra stagione – conclude Antonio Crudele – vive ancora di due finali che sono tutte da vivere”.