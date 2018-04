Talent scout di Genoa e Virtus Entella osservano i ragazzini del Difesa Grande

TERMOLI. Ieri presso l'impianto del G. S. Difesa Grande, in via degli Abeti a Termoli, presenti ad osservare i ragazzini della società termolese due ospiti in qualità di talent scout mandati dal Genoa F. C. e dalla Virtus Entella.

Non si è certo trattato della prima volta che osservatori di società professionistiche si spingono fin qui a caccia di giovani e talentuosi calciatori.

In passato interessanti comparsate anche con la Fiorentina e persino con l’Arsenal.

Questo la dice lunga sul buon lavoro che stanno facendo tecnici validi con Marcello Corazzini in testa e la dirigenza capitanata da Nunzio Cucoro.