Poker del Vastogirardi sul Termoli, giallorossi sconfitti 4-1

VASTOGIRARDI. Come prevedibile sconfitta per il Città di Termoli a Vastogirardi, ma non ingannino i numeri del tabellino, la squadra altomolisana non ha trovato tappeti rossi al suo passaggio. E’ andata in vantaggio grazie ad una punizione di Ruggeri nel primo tempo, che finisce solo 1-0 con la squadra termolese che ha sprecato due ghiotte occasioni per pareggiare il gol iniziale. Nella ripresa il Vastogirardi fa il 2-0 grazie ad un errore difensivo e poi arriva anche il terzo su autorete di Melfi, mentre il quarto arriva in contropiede quando la squadra tentava una rimonta quasi impossibile, poi arriva il gol della bandiera di De Vizia al ‘79.

I ragazzi pur in formazione rimaneggiata (assenti per infortuni Capozzi, Cupaiolo, La Penna, De Rosa, Guglielmino), hanno lottato anche con il risultato pesante che stava maturando, da segnalare anche un palo di Pifano ed anche un possibile secondo gol di De Vizia. Superato in classifica con questa sconfitta dai Tre Pini, poco cambia perché comunque anche se uscito dalla zona play-off, gli stessi non si faranno in quanto la distanza tra la seconda e la quinta è superiore ai 9 punti e il regolamento per i play-off con questi distacchi ritiene non necessario effettuare gli spareggi promozione.