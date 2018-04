La Scuola Calcio Adriatica Campomarino compie 15 anni

CAMPOMARINO. La Scuola Calcio Adriatica Campomarino, società storica del centro adriatico, compie 15 anni. La stagione sportiva che sta per concludersi è la quindicesima consecutiva per la scuola calcio di Campomarino, il settore giovanile più longevo nella storia del centro bassomolisano. Progettualità, organizzazione, competenza e una rete di dirigenti e tecnici qualificati che nel corso degli anni si è ampliata sempre più, hanno consentito di raggiungere ottimi livelli e un invidiabile numero di iscritti. Attualmente la scuola calcio Adriatica Campomarino dispone di 10 tecnici riconosciuti che si occupano della crescita sportiva e umana di oltre 150 bambini e ragazzi suddivisi in 11 squadre, dai Piccoli Amici agli Allievi.

L'Adriatica Campomarino partecipa ai campionati ufficiali organizzati dalla FIGC LND ormai da 15 anni ed è un punto di riferimento del calcio giovanile locale. Dal 2017 é partito anche il progetto rivolto al calcio femminile, con gruppi squadra interamente femminili, un unicum nel panorama del calcio giovanile regionale: quest'anno la squadra femminile Under 15 ha partecipato a diverse iniziative locali e nazionali, mentre nella prossima stagione l'Under15 e l'Under12 femminile parteciperanno al campionato nazionale Figc.

Per oltre dieci mesi all'anno, tutti i giorni della settimana, i ragazzi e i bambini dell'Adriatica Campomarino giocano e si divertono sui campi all'insegna dei veri valori dello sport, come spiega il presidente Marco Altobello: "Il nostro obiettivo principale é l'insegnamento e l'apprendimento del gioco del calcio nel rispetto delle esigenze di ogni singolo allievo, in un contesto che vede il bambino al centro di tutti i nostri sforzi affinché possa crescere in un ambiente sano e divertente dove sviluppare al meglio le capacità motorie e psico-fisiche. Oltre all'aspetto sportivo e ludico, é nostra intenzione esaltare l'aspetto sociale in modo da far crescere l'allievo prima di tutto come una persona. Fondamentali, quindi, sono i veri valori dello sport come la lealtà, la solidarietà, l'amicizia, il rispetto delle regole, degli avversari, dell'arbitro e di tutto l'ambiente. Solo con questi principi, che tutti noi dell'Adriatica Campomarino sposiamo senza compromessi, i ragazzi potranno crescere e affrontare la vita anche fuori dal campo. Il nostro impegno é quindi non solo sportivo, ma anche sociale, in un contesto non sempre agevole. A tal proposito abbiamo costruito a nostre spese un nuovo campo di calcio a 5, grazie alla collaborazione della parrocchia, per offrire ai bambini e alla comunità un nuovo spazio in cui fare sport".

15 anni di sport e iniziative lodevoli che hanno portato l'Adriatica Campomarino a raggiungere ottimi risultati anche dal punto di vista agonistico, fornendo un bacino da cui attingere alle prime squadre della regione e consentendo ai ragazzi di mettersi in mostra con provini e stage grazie alla collaborazione con squadre professionistiche (l'Adriatica é stata per diversi anni affiliata alla Juventus e negli ultimi anni è affiliata al Pescara Calcio). In occasione del quindicesimo anniversario sono previste una serie di iniziative che culmineranno con la 14° edizione del Torneo Internazionale Città di Campomarino - 7° Memorial Mangifesta, in programma dal 26 maggio al 10 giugno, che vedrà la partecipazione di 300 atleti provenienti dalle regioni limitrofe e dalla Gran Bretagna.