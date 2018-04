L'Isernia pareggia a Termoli e festeggia al Cannarsa il ritorno in serie D

ISERNIA. Obiettivo centrato per l'Isernia F.C. E' bastato un pareggio per riacciuffare la serie D. Festeggiamenti in campo per la squadra di Mister Di Rienzo che, al triplice fischio dell'arbitro, ha potuto finalmente esultare. E così pure i 70 supporter arrivati dal capoluogo pentro.

Le reti inviolate con il Città di Termoli, allo Stadio Cannarsa, hanno permesso alla compagine pentra di chiudere il campionato di Eccellenza molisana a 78 punti. Prima in classifica, ha ottenuto di diritto la promozione in serie D, il Termoli con 50 si piazza al sesto posto della classifica. L'Isernia era retrocessa nel 2016.

Finita anche Gambatesa - vs- Vastogirardi con un 2 -2. Il Vastogirardi ha concluso la sua stagione con 75 punti, la squadra altomolisana, II nella graduatoria, dovrà affrontare i play off nazionali.