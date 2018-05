Nel weekend la terza edizione del torneo di calcio “Supermercati Decò”

TERMOLI. La Polisportiva San Pietro e Paolo comunica che sabato e domenica prossimi, 5 e 6 maggio 2018, si svolgerà la terza edizione del torneo di calcio “Supermercati Decò”. Appuntamento ormai consolidato del calcio giovanile molisano quest’anno il trofeo Decò, ideato da Pino Nuozzi, sarà dedicato alla categoria “Esordienti” 2015.

Già passerella in passato di piccoli campioni in erba, anche questa volta si è voluto puntare su squadre blasonate per portare a Termoli società che militano in categorie superiori. Una scelta ben precisa per un confronto diretto con squadre professionistiche con le quali si misureranno sia i giovani calciatori ma anche gli allenatori della Polisportiva San Pietro e Paolo. Oltre al San Pietro e Paolo quest’anno scenderanno in campo la Renato Curi, L’Ascoli Calcio, il Pescara Calcio, il Perugia ed il Benevento.

Squadre importanti dalle quali poter apprendere tecniche e schemi di allenamento per i più giovani, questi ultimi, vera vocazione e missione per la Polisportiva del presidente Pasqualino De Filippis da sempre attento con il suo staff alla crescita dei ragazzi che nel corso degli hanni hanno indossato la maglia del sodalizio. Le recenti vittorie in diversi campionati confermato ancora una volta la volontà e la necessità di offrire il meglio a tutti gli iscritti che poi, come nel caso del trofeo Supermercati Decò, hanno la possibilità di confrontarsi con i pari età di squadre che militano nei campionati maggiori.

Anche quest’anno ha voluto sposare l’iniziativa anche l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli in quanto il trofeo Decò rappresenta un momento molto importante per la città adriatica ed il settore turistico. In un periodo in cui l’estate non è ancora arrivata, in città giungeranno oltre alle cinque squadre ed ai dirigenti, diversi genitori che seguiranno i figli a Termoli. Tutti pernotteranno nelle strutture della città adriatica ed avranno la possibilità di visitare le bellezze di Termoli gustando anche la cucina tipica locale.

Tutte le partite della terza edizione del trofeo Supermercati Decò si svolgeranno sul campo di gioco in sintetico di via Biferno della Polisportiva San Pietro e Paolo. Si comincia sabato 5 maggio alle ore 11,30 con il primo incontro tra Polisportiva San Pietro e Paolo e Pescara Calcio. Alle 14,30 prenderanno invece il via le altre partite del torneo. Gran finale domenica 6 maggio con le fasi finali del torneo che partiranno dalle 9,30 per poi culminare alla finalissima del pomeriggio che assegnerà la terza edizione del trofeo Supermercati Deco’. Per seguire tutti gli aggiormaneti del torneo è possibile visitare il blog trofeodeco.blogspot.com oppure i social della Polisportiva San Pietro e Paolo all’indirizzo facebook Polisportiva San Pieetro e Paolo Termoli.

La Polisportiva San Pietro e Paolo comunica anche che la domenica successiva, 13 maggio 2018, nel pomeriggio ci sarà un altro quadrangolare di tutto rispetto con altre squadre professionistiche che vedranno come protagonisti i ragazzi della categoria “Allievi” classe 2002. Insieme ai padroni di casa scenderanno in campo Foggia, Pescara Calcio e Teramo.