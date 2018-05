L'Arcadia Termoli ancora una volta campione regionale juniores di calcio a 5

TERMOLI. Se le squadre seniores Termoli arrancano, specie nel calcio a 11, dalle retrovie - si fa per dire - dei campionati regionali juniores, come quello di calcio a 5, arrivano maggiori soddisfazioni.

Arcadia Termoli-San Pietro in Valle: 8-3 (4 gol Fusco e 4 Zicolella).

Con questa vittoria i ragazzi guidati dal mister Ascanio Di Gennaro si confermano campioni regionali calcio a 5 categoria Juniores.

«Per la nostra società un’altra grande soddisfazione dopo quella del femminile», ci ha riferito il patron Antonio Giuditta.

Per Ascanio Di Gennaro, «Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi . La nostra società ormai da diversi anni punta sul settore giovanile con ottimi risultati. Purtroppo però per mancanza di strutture al coperto (obbligatorie per categorie superiori e per le fasi nazionali) saremo costretti come con il femminile ad emigrare fuori Termoli. Siamo certi che queste vittorie porteranno ulteriore entusiasmo verso questa disciplina che rimane la più praticata in Italia. Grazie alla società ed in particolare al vice-presidente Luca D’Achille che ci è stato sempre vicino nonostante le difficoltà logistiche».