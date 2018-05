Trofeo Supermercati Decò: Ascoli e Pescara vincono i gironi eliminatori della prima giornata

TERMOLI. Ascoli e Pescara comandano alla fine della prima giornata della terza edizione del trofeo “Supermercati Decò” di Termoli organizzato dalla Polisportiva San Pietro e Paolo quest’anno dedicato alla categoria “Esordienti”. Torna dunque il torneo con il calcio giovanile che conta, per due giorni fari puntati sul sintetico di via Biferno dove da oggi sono scesi in campo i campioni del domani. Tanta l’attenzione di addetti ai lavori, tifosi e genitori che non hanno voluto mancare all’appuntamento. Travolte subito dall’entusiasmo di tutti i presenti, le squadre si sono date “battaglia” sul rettangolo verde e al termine della prima giornata sono al comando Pescara e Ascoli che hanno vinto i rispettivi gironi di appartenenza. Alla terza edizione del Decò partecipano oltre alla Polisportiva San Pietro e Paolo anche la Renato Curi, il Benevento, il Perugia, l’Ascoli ed il Pescara. Due i gironi nei quali sono state suddivise le sei squadre. Girone “Azzurro”: S. Pietro e Paolo, Pescara, Benevento. Girone “Rosso”: Renato Curi, Ascoli, Perugia. Gli incontri sono iniziati questa mattina, il Pescara nella partita inaugurale ha subito avuto la meglio sui padroni di casa del San Pietro e Paolo per 6-0. A seguire tutte le altre partite terminate qualche minuto dopo le 20.

QUESTI I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA:

San Pietro e Paolo-Pescara 0-6

Ascoli-Renato Curi 8-0

Pescara-Benevento 2-0

Ascoli-Perugia 2-1

San Pietro e Paolo-Benevento 0-6

Perugia-Renato Curi 5-0

LE CLASSIFICHE:

Girone “AZZURRO”

Pescara 6

Benevento 3

San Pietro e Paolo 0

Girone “ROSSO”

Ascoli 6

Perugia 3

Renato Curi 0

Domani, domenica mattina, in virtù dei risultati scaturiti dopo la Santa Messa officiata da Don Enzo Ronzitti, alle 9,30 si terrà la finalina che assegnerà il quinto ed il sesto posto. A scendere in campo San Pietro e Paolo contro Renato Curi. A seguire le due semifinali nelle quali si sfideranno Pescara e Perugia, e Ascoli contro Benevento. Nel pomeriggio a partire dalle 15,30 si terrà la finale per il terzo e quarto posto e a seguire, alle 17, la finalissima che assegnerà la terza edizione del Trofeo Supermercati Decò.