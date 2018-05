TERMOLI. Il Pescara bissa il successo dello scorso anno e si assicura la terza edizione del Trofeo Supermercati Decò organizzato dalla Polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli. Partita mai messa in discussione, gli abruzzesi superano per 5-2 il Benevento e portano a casa il trofeo. Nel primo tempo grande partenza dei bianco-azzurri che si portano subito sul 2-0 grazie ad una doppietta di Lupi ma prima della fine dei primi 25’ i campani trovano il break con la marcatura di Pengue che riaccende le speranze del Benevento. Ad inizio ripresa però il Pescara prova subito a mettere in cassaforte l’incontro con il gol del 3-1 dell’attaccante Primavera. Neanche il tempo per il Benevento di riorganizzarsi e gli abruzzesi passano ancora con il 4-1 di Icovetta.

La finale è ormai ai titoli di coda ma c’è ancora il tempo per vedere due gol. Il Benevento riduce ancora le distanze con Cuciniello ma subito dopo arriva il gol del 5-2 finale del Pescara che ancora una volta porta la firma di primavera. Grande festa in campo per gli abruzzesi che si confermano così al Decò come la squadra da battere. Tanto lo spettacolo sul rettangolo verde grazie ai ragazzi della categoria “Esordienti” che hanno offerto sprazzi di grande gioco e preparazione calcistica. La terza piazza del Decò è invece andata all’Ascoli che ha superato nella finale per il terzo e quarto posto il Perugia per 2-0. Un gol per tempo per i marchigiani, nei primi 25’ segna Cavallin, mentre nella ripresa fissa il match e chiude l’incontro il gol di Ripani.

La seconda giornata del trofeo Decò si era aperta con la messa per le squadre officiata da don Enzo Ronzitti, poi tutti in campo sul sintentico di via Biferno cominciando dalla finale per il quinto e sesto posto disputata tra Polisportiva San Pietro e Paolo e la Renato Curi. Sono stati gli abruzzesi a portarsi in vantaggio nel primo tempo, i termolesi però hanno fissato nella ripresa il risultato sull’1-1. Le due squadre a quel punto si sono sfidate alla lotteria dei rigori, più preciso il San Pietro e Paolo dagli undici metri che si è aggiudicato il quinto posto fissando il risultato sul 3-1 finale. In tarda mattinata si sono disputate le due semi finali tra Pescara e Perugia chiusa dagli abruzzesi sul 2-1 mentre il Benevento aveva avuto la meglio sull’Ascoli per 3-0. A conclusione delle partite la premiazione affidata a don Enzo Ronzitti parroco della chiesa di San Pietro e Paolo, al presidente Pasqualino De Filippis presidente dell’omonima polisportiva, a Pino Nuozzi ideatore del trofeo Decò, Lino Miele direttore tecnico della polisportiva San Pietro e l’onorevole Remo Di Giandomenico che con l’Azienda di Soggiorno e Turismo non ha voluto mancare al terzo appuntamento che ha acceso i riflettori sul calcio giovanile in Molise.

Un weekend calcistico molto importante e tutto da vivere per seguire da vicino i giovani calciatori di squadre professionistiche ed anche per testare i vivai locali. La terza edizione del trofeo Supermercati Decò va così in cantiere con la soddisfazione da parte della Polisportiva San Pietro e Paolo che ha saputo nuovamente proporre un avvenimento di calcio giovanile invitando importanti realtà del panorama calcistico nazionale.

QUESTI I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA DEL TROFEO DECO’:

FINALE QUINTO E SESTO POSTO

San Pietro e Paolo-Renato Curi 1-1 (3-1 dopo I rigori)

SEMI FINALI

Pescara-Perugia 2-1

Ascoli-Benevento 0-3

FINALE TERZO E QUARTO POSTO

Ascoli-Perugia 2-0

FINALE PRIMO E SECONDO POSTO

Pescara-Benevento 5-2

CLASSIFICA FINALE

1) Pescara

2) Benevento

3) Ascoli

4) Perugia

5) San Pietro e Paolo Termoli

6) Renato Curi