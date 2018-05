Il Città di Termoli non lascia, ma raddoppia!

TERMOLI. Gira la voce che il Città di Termoli, società calcistica che quest'anno ha giocato nella massima serie regionale e che è arrivata nella parte alta della classifica tra alterne prestazioni, “abdicherà” non iscrivendosi al prossimo campionato di Eccellenza.

Invece, dall'entourage del sodalizio, per bocca del responsabile Marco Castelluccio, fanno sapere che il Città di Termoli non lascia, ma anzi raddoppia e che a breve verrà svelato tutto in una conferenza stampa dove ci assicurano che verranno presentati nuovi partners, un nuovo D.S. esperto in categorie superiori, nuovi sponsor e nuove divise di gioco che saranno addirittura 3 e l'obiettivo primario della squadra sarà quello di ben figurare in campionato e in coppa e così riscattare la stagione altalenante appena passata.

Sempre per bocca del Presidente Castelluccio, ci anticipano che la squadra sarà costruita intorno ai riconfermati Gagliano e Pifano: il primo, classe ‘95, è stato un grande guerriero di centrocampo che quest'anno ha dimostrato di essere di categoria superiore e sempre il migliore in campo e si sta pensando seriamente di fargli indossare la fascia di capitano; anche Pifano si è mostrato un esperto calciatore che sa ricoprire diversi ruoli in campo. La società punta molto su di loro per un pronto riscatto.

Attendiamo la conferenza stampa annunciata per saperne di più.