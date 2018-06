TERMOLI. Ci sono esperienze che non tutti gli arbitri hanno la possibilità di vivere: calcare un campo di Serie A è il sogno e l’obiettivo di qualsiasi associato. Se si pensa ai colleghi che hanno raggiunto questo traguardo, sicuramente vengono in mente arbitri che sono ancora in attività o che hanno da poco appeso le scarpette al chiodo.

Più raramente si pensa ad arbitri che hanno diretto gare nella massima categoria nazionale in passato, tutti loro, comunque, condividono le proprie esperienze con i più giovani per permettergli di crescere al meglio.

Nel nostro caso, in Molise, il fatto diventa epocale avendone avuto solo uno in tutta la storia arbitrale italiana, ed è proprio per questo motivo che Tonino Vitullo, di Campobasso, unico arbitro ad aver calcato i campi della massima serie, auspica fortemente una sorta di “passaggio di consegne” all’arbitro Antonello Balice della sezione di Termoli. Vitullo è stato, sin ora, l’unico AE molisano, seppur all’epoca associato della sezione di Roma, a debuttare in Serie A durante le sue quattro stagioni di permanenza in CAN dal 1963 al 1967; tra gli incarichi ricoperti vi è anche quello di Presidente del CRA Lazio, ma nonostante la sua permanenza “romana” il suo cuore è sempre rimasto legato affettivamente alla sezione di Campobasso che lo ha visto esordire in Serie C. Da qualche hanno ha ripreso i contatti con gli associati molisani e, conoscendo Balice, si è entusiasmato per un ragazzo che potrebbe riportare un arbitro molisano in serie A, con somma felicità di Tonino, come amabilmente lo chiamano a Campobasso. Attualmente Antonello ha diretto ben 16 gare in Serie B, categoria nella quale ha esordito il 26 agosto 2017 in Carpi - Novara.

Antonello, emozionatissimo, si è sentito lusingato di tale attenzione da parte di chi ha scritto una pagina importante della storia arbitrale molisana e ce la metterà tutta per non deludere le aspettative di un’intera regione che lo ha individuato, come prima possibilità di poter rinverdire i vecchi fasti, in questo ideale passaggio di consegne. Venerdì primo giugno, a Termoli, i due si sono incontrati in occasione dell’ormai consueto Memorial “Daniele Rettino” che ogni anno la sezione termolese organizza in ricordo del proprio associato scomparso più di due lustri or sono, per ricordare la grande qualità umana di Daniele, arbitro scomparso durante la gestione Carlo Scarati, in seguito ad un incidente automobilistico, di ritorno da una gara di calcio a 5.

Daniele, pur giovanissimo, aveva stregato l’allora Presidente Scarati per le sue qualità associative e, quest’ultimo, lo aveva voluto fortemente nei quadri dirigenziali della sezione di Termoli, purtroppo la prematura scomparsa lo ha tolto agli affetti dei familiari e della famiglia arbitrale e, la dirigenza locale, ha pensato bene di intitolargli la sezione, stringendo un legame con il papà Paolo, la mamma Angelina, la sorella Mariaelena ed il fratello Dario che con gli anni si consolida attorno al Memorial.