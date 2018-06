Ha marcato in serie A Maradona e Gullit, la visita a Termoli di Antonio Dell'Oglio

TERMOLI. Ieri pomeriggio abbiamo incontrato per il Corso nazionale presso l'agenzia dell'amico e uomo di calcio Paolo Di Lena, l'allenatore che è stato il vice oltre che l'ottimo preparatore di Pino Di Meo, Antonio Dell'Oglio, coloro che avevano salvato qualche anno fa in modo fantastico il Termoli calcio 1920 dalla retrocessione quasi certa. In pratica Di Meo e Dell'Oglio sono riusciti in un'impresa titanica che si poteva paragonare ad una vittoria di campionato.

Ad oggi sono riusciti a salvare anche l'Olimpia Agnonese che sembrava allo stesso modo del Termoli 2014/2015 già retrocesso; insomma questa coppia di allenatori sono davvero specialisti in fatto di salvezza.

Pare che non rimarranno ad Agnone e allora la domanda anche se non ha ottenuto risposta certa, è venuta automatica: come si può inquadrare la presenza a Termoli di Antonio Dell'Oglio? C'è in vista qualcosa, un gradito ritorno per risanare le sorti del calcio termolese? Antonio si è trincerato in un vago: "No, sono qui per salutare vecchi e cari amici: ero arrivato a Vasto per una visita e mi sono spinto fin qui. Lo dico con il cuore: Termoli mi piace tantissimo e in quella annata, nonostante fossimo arrivati quando la squadra stava attraversando un perido molto buio, ci siamo trovati alla grande e non nascondo che se ci fossero delle possibilità, a Termoli ci tornerei molto volentieri, ma oggi vi assicuro che è stata solo una visita per fare dei saluti a degli amici."

L'ultimo Termoli di un certo livello lo abbiamo visto proprio con Antonio, un ottimo giocatore che ricordiamo ha calcato campi di serie A con l'Ascoli prima e Fiorentina poi, ha avuto insegnanti di calcio del calibro di Mazzine, Boskov, Radice e giocò anche la finale di coppa Uefa poi persa contro la Juventus 89/90, ha marcato giocatori come Maradona e Gullit. Essendo nato a Milano nel 1963 ha iniziato a giocare nelle giovanili dell'Inter assieme a Bergomi, Zenga, Beppe Baresi, insomma uno che ha respirato un calcio Italiano che dettava legge in patria e all'estero. Lo abbiamo salutato con un simpatico arrivederci, magari in futuro...