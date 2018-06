Finale del campionato di serie C diretta dal termolese Luca Massimi: auguri speciali

TERMOLI. Un percorso iniziato con passione, lungimiranza e la consapevolezza di essere parte di una grande squadra fondata sui valori più solidi dell'associazionismo. I risultati non sono mancati e rappresentano solo delle tappe di un cammino intenso e carico di emozioni. Le stesse che la sua famiglia e gli amici di sempre condivideranno oggi in occasione della finale del campionato di calcio di Serie C tra Rabur Siena e Cosenza, in programma questa sera alle 20-45 allo stadio Adriatico di Pescara. Sarà proprio lui, Luca Massimi, arbitro della sezione Aia “Daniele Rettino” di Termoli a dirigere questa gara con gli stessi valori che custodisce nel cuore. A lui un sincero “in bocca al lupo” e gli auguri più sinceri.