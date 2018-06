Amarcord, il calcio narrato (e giocato) dai radiocronisti termolesi

TERMOLI. Erano gli anni tra il 1975/1977, un periodo dove in Italia impazzavano le radio libere e Termoli ne aveva tre e capitava che tra le forze dell'etere termolesi e quelle dei cugini vastesi, ci si potesse sfidare anche a colpi di calcio, non solo in musica per attirare sempre più radioascoltatori.

Per questo decidemmo di mettere su una bella partita di calcio tra i radiospeaker termolesi e quelli della città di Vasto allo stadio Cannarsa di Termoli: la squadra termolese era schierata con la divisa giallorossa della mitica squadra cittadina dell'U.S.Termoli con magliette originali della prima squadra offerte dal mitico magazziniere della società calcistica Rocco De Gregorio.

Non ricordo bene quale fu il risultato finale, ma ricordo perfettamente che fu una partita agonisticamente molto valida. Di quella squadra tanti erano gli amici fraterni, alcuni dei quali purtroppo ci hanno recentemente lasciato.

Erano dei tempi magici in cui ci si divertiva tanto e con le nostre emittenti locali facevamo divertire i termolesi e non solo, venendo a creare col tempo un pezzo di storia della nostra città e di questo non possiamo che andarne fieri. La formazione, pur avendo dubbi su qualcuno, partendo da in alto a sinistra era così composta: Dani Caruso, che ci ha lasciati di recente, Franco Colavita, Remo Arbotti, Pino Cravero, Francesco Rucci, Perrotta (forse), Francesco Salome (forse), Loreto, Mario D'Aurizio. Accosciati sempre da sinistra: il compianto Rino Corizzo, Peppino Di Blasio, Giovanni Sciarretta ( forse), Bruno Cravero, il sottoscritto Michele Trombetta, il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Termoli, Aldo Ciccone e, a chiudere, Raffaele Ludovico.

Un bel ricordo di quegli anni in cui ci si riusciva a divertire con poco senza le tante problematiche di cui oggi invece siamo circondati; rivivere quel periodo è senz'altro per chi come il sottoscritto lo ha vissuto intensamente insieme agli altri protagonisti della foto, una bella iniezione rivitalizzante. Ringraziamo l'amico Loreto che ci ha fornito questo pezzo di storia preso dal suo scrigno dei ricordi.