L'arbitro termolese Luca Massimi passa in serie B

TERMOLI. Da una fonte autorevole come TuttoC.com apprendiamo che l'arbitro termolese Luca Massimi, reduce da una stagione importante, è passato alla Can B. S'è tenuta questo pomeriggio, presso la Sala del Consiglio Federale della Figc a Roma, la consueta conferenza stampa di fine stagione del presidente dall’AIA Marcello Nicchi per la presentazione delle risultanze dell'annata sportiva appena conclusasi. Sono stati presentati i nuovi organici arbitrali per la stagione 2018/2019 in Serie C.

Ecco i cinque nuovi fischietti che dalla CAN PRO sono promossi alla C.A.N. B

Federico Dionisi (29) de L'Aquila, quarto anno alla Can C

Lorenzo Maggioni (34) di Lecco, quarto anno alla Can C

Luca Massimi (29) di Termoli, quarto anno alla Can C

Alessandro Prontera (32) di Bologna, quinto anno alla Can C

Manuel Volpi (30) di Arezzo, terzo anno alla Can C