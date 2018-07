Massimo, Lorenzo e Cristiano da Montemitro a Zara per la finale mondiale

MONTEMITRO. Da Montemitro a Zara, per vivere su terra croata, bandiera gigante e maglia indosso, l'emozione di una finale mondiale per la prima volta a cui sono approdati i dalmatini. Si tratta di Massimo Ferrara, Lorenzo Blascetta e Cristiano Giorgetta.

Intanto, è giunto il grande giorno per la nazionale croata e per tutti i tifosi di origine dalmatina che risiedono in Molise, non solo nei 4 Comuni di minoranza linguistica. Un risultato, disputarsi la finale dei mondiali contro la Francia, meritato da una Croazia piena di ottimi giocatori. E sono Numeri da record per il sito web dell'Ente Nazionale Croato per il Turismo: + 250% di visitatori rispetto al 2017

Le vittorie ottenute finora dalla nazionale croata hanno contribuito in maniera significativa alla promozione della Croazia, non solo come destinazione turistica, ma anche come Paese.

Il culmine è stato raggiunto mercoledì 11/7 quando la Croazia si è qualificata per la finale dei mondiali di calcio 2018.

«La qualificazione della Croazia alla finale dei Mondiali di calcio 2018 è un risultato storico che ha collocato il nostro Paese sotto i riflettori di tutto il mondo. Questa è un’occasione unica che ci permette di promuovere la Croazia. Oltre al video ufficiale, abbiamo creato una versione ridotta dello spot promozionale “Ambasciatori del turismo croato” in cui si possono vedere alcune scene girate coi calciatori della Croazia. Lo spot, sia durante che dopo la partita con l’Inghilterra, ha raggiunto un feedback estremamente positivo, i cui effetti sono visibili anche sul sito web dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, dove registriamo un aumento del numero di visitatori del 250% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Il maggior numero di visitatori proviene dall’Italia, seguita da Stati Uniti, Russia, India, Germania, Regno Unito, Francia, Polonia e Paesi Bassi», afferma il direttore dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo Kristjan Staničić. In occasione della semifinale di mercoledì è stata creata una versione ridotta dello spot che ha ottenuto oltre 250mila visualizzazioni, e dopo la vittoria della Croazia e la qualificazione in finale, il tasso di visualizzazione del video è aumentato del 161%.