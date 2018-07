TERMOLI. In una fase in cui piazze e società prestigiose danno l’addio al calcio, anche in categorie importanti come serie B e C, a Termoli si cerca di risalire la china e nonostante le vicissitudini dell’anno scorso, il presidente dell’asd Città di Termoli 1920 ha inoltrato ieri richiesta di iscrizione al campionato di Eccellenza 2018/2019.

A giorni sarà comunicata, inoltre, la data della conferenza stampa ove saranno presentati i nuovi soci.

Trattasi di 2 imprenditori termolesi e 2 imprenditori di fuori regione, il direttore sportivo e direttore generale, staff tecnico e società.

Sarà presente inoltre l'agenzia di marketing nelle persone di Michele Cianci, Nicola Graziani e Vittorio Francone.

Altre trattative in stato avanzato sono in corso per portare a Termoli altri personaggi a livello dirigenziale con portafoglio.

Il presidente Marco Castelluccio ci tiene a sottolineare che si sta lavorando alacremente per costruire un Termoli competitivo che miri a ottenere traguardi lusinghieri.