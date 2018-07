Amarcord, quei mitici anni Sessanta con le scarpette e il pallone

TERMOLI. Siamo agli inizi degli anni '60 e in quegli anni il calcio contava parecchio in quello che era poco più di un paese, Termoli: la prima squadra cittadina, a differenza di oggi, di soddisfazioni ne dava tante ai propri sostenitori e di conseguenza di "imitatori", in città, ve ne erano tanti così come le squadrette che nascevano in varie zone del paese.

Squadre che si affrontavano in accesissimi tornei cittadini e si giocava solo per passione; al massimo per chi primeggiava, poteva esserci una bevuta generale e nulla più.

Nella foto allegata, abbiamo riconosciuto qualcuno di questi "calciatori per passione" come, ad esempio, Michele Giuditta e al suo fianco l'ex capitano dei vigili urbani Pinuccio Sorella e il simpatico Felice Quaremba.

Volete provare a riconoscerli insieme a noi?