Asd Termoli, presentata domanda di ripescaggio per il campionato di Promozione

TERMOLI. E’ stata formalizzata nella giornata di oggi la richiesta di ripescaggio al campionato di Promozione 2018/2019 da parte dell’ ASD Termoli 2016.

Nonostante l’esperienza della scorsa stagione calcistica, che ha visto la squadra termolese retrocedere per un solo punto in prima Categoria, la dirigenza societaria ha ribadito la volontà di continuare a valorizzare e rendere protagonisti i giovani calciatori locali. Da qui la scelta di presentare domanda di ripescaggio al campionato di Promozione, per continuare a portare avanti il progetto della società giallorossa, ovvero la promozione del calcio giovanile in Molise, rafforzando il legame del Termoli con il territorio.