TERMOLI. Qualche giorno fa, abbiamo ricevuto questo messaggio: “Faccio parte di un bel gruppo di amici che puntualmente si ritrova un paio di volte alla settimana per tirare quattro calci ad un pallone.

Il "presidente" del gruppo, il trascinatore di tutto, per intenderci, si dà sempre un gran da fare per organizzare le partite, anche se lui è a lavoro e non può giocare, a dimostrazione di quanto ci tenga a tenerci tutti ben solidi. Per venerdì ha addirittura organizzato un triangolare tra di noi del gruppo con tanto di rinfresco finale (è un mese che si danna per organizzare)."

Visto che il nostro servizio è soprattutto fatto per i lettori, abbiamo voluto immortalare questo momento di socializzazione diretta e non virtuale, concluso con una gran bella mangiata tutti insieme e tante risate in attesa delle prossime accalorate sfide.