Verso il campionato di Eccellenza, giallorossi in piena preparazione

TERMOLI. L'asd Città di Termoli seppur in sordina tra le tante cose di cronaca (vedi sciame sismico in corso) che stanno accadendo in questi giorni nel Molise e soprattutto nella nostra città, continua imperterrito nella preparazione della nuova stagione agonistica che lo vedrà impegnato nel prossimo Campionato di Eccellenza, e stando agli ultimi rumor, con rinnovate ambizioni. Intanto per prima cosa l'entourage dirigenziale ci porta a conoscenza che il Città di Termoli ha cambiato la sua ragione sociale ed inoltre la sua prima uscita ufficiale avverrà il prossimo 26 agosto in coppa Italia regionale a Trivento per il girone B dove ci sono anche il Comprensorio Vairano e il Roseto.

L'impegno casalingo avverrà il prossimo 19 settembre per quanto riguarda la coppa Italia contro il Roseto, mentre il 2 settembre ancora fuori contro il comprensorio; nel frattempo tra la seconda e la terza giornata di coppa sarà iniziato il campionato, obiettivo primario. In questi giorni si sta intensificando la preparazione con il nuovo preparatore atletico Alessandro Del Riccio e in squadra si registra un gradito ritorno come quello del trequartista Mario Cirigliano, ma sono arrivati dal Pomezia un under esterno destro alto, classe 2000, Gennaro Camponesco, il difensore centrale proveniente dal Napoli, Alessandro D’Ausilio, mentre lunedì sono previsti altri arrivi e la conferma ufficiale del nome del nuovo allenatore che, se non ci saranno intoppi, dovrà essere Capoccione.